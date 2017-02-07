600 ألف زائر وزائرة للجنادرية وسط أجواء ماطرة

وسط أجواء ماطرة بلغ عدد زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” في اليوم الـ 11 من أيامه 600 ألف زائر وزائرة، حيث ازدانت مباني القرى التراثية التي تمثّل ثقافة كل منطقة في البناء والتشييد بهذه الأمطار التي هطلت على أرض المهرجان.

وأكد قائد أمن وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، أن زوار المهرجان استمتعوا بما يقدم في القرية التراثية لمختلف مناطق المملكة وأجنحة الدول الشقيقة المشاركة ومعارض الجهات الحكومية ، وتجولو بين جنبات أروقة المهرجان بانسيابية ، وسط خدمات متكاملة تقدمها وزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة المهرجان واللجان التابعة لها ، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة .