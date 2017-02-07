 600 ألف زائر وزائرة للجنادرية وسط أجواء ماطرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية الكويت ترفض التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية “الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب دراسة: الحرمان من النوم يُضعف جهاز المناعة وصحة الفرد 600 ألف زائر وزائرة للجنادرية وسط أجواء ماطرة الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب الرائد العامري 3 أوسمة شرف عالمية لتعليم منطقة عسير أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء مجلس المنطقة الجدد أمير جازان يقلد مساعد مدير الشرطة للتخطيط  “العليان ” رتبة لواء بـ شروط .. التعليم تمكّن شاغلي الوظائف التعليمية بالتقاعد المبكر جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تكرم 486 طالبا متفوقا من 12 كلية جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل تستقبل غداً الاثنين طلبات الالتحاق في برامج للدراسات العليا الكترونياً

600 ألف زائر وزائرة للجنادرية وسط أجواء ماطرة

600 ألف زائر وزائرة للجنادرية وسط أجواء ماطرة
واس - الرياض

وسط أجواء ماطرة بلغ عدد زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” في اليوم الـ 11 من أيامه 600 ألف زائر وزائرة، حيث ازدانت مباني القرى التراثية التي تمثّل ثقافة كل منطقة في البناء والتشييد بهذه الأمطار التي هطلت على أرض المهرجان.
وأكد قائد أمن وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، أن زوار المهرجان استمتعوا بما يقدم في القرية التراثية لمختلف مناطق المملكة وأجنحة الدول الشقيقة المشاركة ومعارض الجهات الحكومية ، وتجولو بين جنبات أروقة المهرجان بانسيابية ، وسط خدمات متكاملة تقدمها وزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة المهرجان واللجان التابعة لها ، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة .

C4fmKInW8AAYOFc C4fmKInW8AM86Gz C4fmKIuWQAQ89Cy C4fmKJCW8AEUCzM

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>