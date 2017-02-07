دراسة: الحرمان من النوم يُضعف جهاز المناعة وصحة الفرد

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحرمان من النوم يُضعف جهاز المناعة، حيث اشتملت الدراسة على أحد عشر توأماً حقيقياً بالغاً، معظمهم من الإناث، وبلغ المتوسط العمري لهم 43 عاماً، وكانوا يتمتعون جميعاً بصحة جيدة عند بداية الدراسة وفي أثناء جميع مراحلها.

لاحظ الباحثون تراجع قوة الجهاز المناعي عند الأشخاص الذين ناموا لعدد ساعات أقل بالمقارنة مع توائمهم الذين ناموا لفترة أطول.

يقول الدكتور ناثانيل واتسن، أستاذ طب الأعصاب بجامعة واشنطن الأمريكية: “إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تُظهر دوراً جينياً في تثبيط الجهاز المناعي عند الأشخاص المحرومين من النوم، وهو ما قد يفسر نتائج دراسات سابقة وجدت بأن الأشخاص الذين ينامون لعدد ساعات غير كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بالزكام من الأشخاص الذين ينامون لساعات كافية”.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC فقد انخفض متوسط عدد الساعات التي ينامها الأمريكيون بمعدل 1.5 إلى 2 ساعة يومياً في القرن الماضي. ومن الجدير ذكره بأن الكثير من الخبراء يرون بأن النوم لسبع ساعات يومياً يعد أساسياً للوصول إلى صحة مثالية، في الوقت الذي ينام فيه ثلث الموظفون لفترات تقل عن 6 ساعات كل ليلة.

وأشار الباحثون إلى أن نصف عادات النوم قد تُعزى إلى عوامل جينية، في حين أن نصفها الآخر يُعزى إلى عوامل بيئية.