“الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب

أعلنت قوات الأمن الخاصة في وزارة الدااخلية عن فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس) والشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي مدتها (سنتين) وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– رقيب أمن: لحملة درجة البكالوريوس

– وكيل رقيب أمن: لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة

– عريف أمن: لحملة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة

– جنود أمن: لحملة الثانوية العامة

وأفادت بأن التقديم عن طريق بوابة التوظيف بموقع وزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل،علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقا عن أرقام المقبولين قبولا مبدئيا على موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والإجراءات الأخرى المعدة من لجنة القبول بقوات الأمن الخاصة.