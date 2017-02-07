 “الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية الكويت ترفض التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية “الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب دراسة: الحرمان من النوم يُضعف جهاز المناعة وصحة الفرد 600 ألف زائر وزائرة للجنادرية وسط أجواء ماطرة الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب الرائد العامري 3 أوسمة شرف عالمية لتعليم منطقة عسير أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء مجلس المنطقة الجدد أمير جازان يقلد مساعد مدير الشرطة للتخطيط  “العليان ” رتبة لواء بـ شروط .. التعليم تمكّن شاغلي الوظائف التعليمية بالتقاعد المبكر جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تكرم 486 طالبا متفوقا من 12 كلية جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل تستقبل غداً الاثنين طلبات الالتحاق في برامج للدراسات العليا الكترونياً

“الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب

“الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب
المناطق- الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة في وزارة الدااخلية عن فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس) والشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي مدتها (سنتين) وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– رقيب أمن: لحملة درجة البكالوريوس
– وكيل رقيب أمن: لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة
– عريف أمن: لحملة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة
– جنود أمن: لحملة الثانوية العامة

وأفادت بأن التقديم عن طريق بوابة التوظيف بموقع وزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل،علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقا عن أرقام المقبولين قبولا مبدئيا على موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والإجراءات الأخرى المعدة من لجنة القبول بقوات الأمن الخاصة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>