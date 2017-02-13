(فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية

أكد العميد حسن الشهري، أن تنظيم الإخوان المصنف في السعودية بقائمة الإرهاب، استخدم لتمزيق الأمة العربية وهم خوارج العصر.

وأشار إلى أن المشروع الإخواني الذي ابتدأه حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قام بدعم بريطاني، لأهداف استراتيجية تسعى لتدمير المنطقة العربية والإسلامية وتفتيتها.

ولفت الشهري خلال لقاء تليفزيوني، أن الجماعة بعد أن باتت عابرة للقارات حاولت إعادة هيكلة عقول الشباب، وتخرج أجيال تتصدرها القاعدة وجبهة النصرة وداعش.

وأوضح أن دور الجيش المصري بشكل عام الذي لعبه في الآونة الأخيرة ضد الجماعة، نجح في دحر المخططات الأمريكية في المنطقة، وخطط أوباما وهيلاري كلينتون في تفتيت المنطقة.

وألمح إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الإخوان وإيران، خاصة مع إقامة كثيرين من قيادات القاعدة وداعش في طهران، وآخرهم أيمن الظواهري الذي تخرج من الجماعة باعتراف يوسف القرضاوي نصاً.