 (فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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(فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية

(فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية
المناطق - الرياض

أكد العميد حسن الشهري، أن تنظيم الإخوان المصنف في السعودية بقائمة الإرهاب، استخدم لتمزيق الأمة العربية وهم خوارج العصر.

وأشار إلى أن المشروع الإخواني الذي ابتدأه حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قام بدعم بريطاني، لأهداف استراتيجية تسعى لتدمير المنطقة العربية والإسلامية وتفتيتها.

ولفت الشهري خلال لقاء تليفزيوني، أن الجماعة بعد أن باتت عابرة للقارات حاولت إعادة هيكلة عقول الشباب، وتخرج أجيال تتصدرها القاعدة وجبهة النصرة وداعش.

وأوضح أن دور الجيش المصري بشكل عام الذي لعبه في الآونة الأخيرة ضد الجماعة، نجح في دحر المخططات الأمريكية في المنطقة، وخطط أوباما وهيلاري كلينتون في تفتيت المنطقة.

وألمح إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الإخوان وإيران، خاصة مع إقامة كثيرين من قيادات القاعدة وداعش في طهران، وآخرهم أيمن الظواهري الذي تخرج من الجماعة باعتراف يوسف القرضاوي نصاً.

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