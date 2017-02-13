 التحقيق في إعلان وظائف هندسية للهنود فقط.. والرواتب بين 10 إلى 30 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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التحقيق في إعلان وظائف هندسية للهنود فقط.. والرواتب بين 10 إلى 30 ألف ريال

التحقيق في إعلان وظائف هندسية للهنود فقط.. والرواتب بين 10 إلى 30 ألف ريال
المناطق - الرياض

تسبب إعلان لمواطن هندي عن توفر عدداً من الوظائف الهندسية في عدة مدن في المملكة منها الرياض وجدة للهنود فقط في إثارة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعية والتي تداولت نص الاعلان.

وأوضح الإعلان المتداول أن الرواتب المعروضة للوظائف الشاغرة تتراوح ما بين ١٠ إلى ٣٠ ألف ريال.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل اليوم (الأحد) عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن الوزارة لا تسمح باستخدام مثل هذه الإعلانات، وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.ويجري حالياً التحقق من صحة الإعلان.

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