التحقيق في إعلان وظائف هندسية للهنود فقط.. والرواتب بين 10 إلى 30 ألف ريال

تسبب إعلان لمواطن هندي عن توفر عدداً من الوظائف الهندسية في عدة مدن في المملكة منها الرياض وجدة للهنود فقط في إثارة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعية والتي تداولت نص الاعلان.

وأوضح الإعلان المتداول أن الرواتب المعروضة للوظائف الشاغرة تتراوح ما بين ١٠ إلى ٣٠ ألف ريال.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل اليوم (الأحد) عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن الوزارة لا تسمح باستخدام مثل هذه الإعلانات، وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.ويجري حالياً التحقق من صحة الإعلان.