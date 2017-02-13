 شاهد.. الطفل “السحلي” يهدي مذيعة العربية “ضب” بعد خروجه من جيبه على الهواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. الطفل “السحلي” يهدي مذيعة العربية “ضب” بعد خروجه من جيبه على الهواء

المناطق - الرياض

“الضحك وحده كان سيد الموقف”، حينما فوجئ مقدما برنامج صباح العربية، بالطفل السحلي يهدي مهيرة عبدالعزيز بـ”ضب”.

وأثناء لقاء البرنامج مع الطفلين عبدالرحمن وسلمان، وهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أخرج الطفل عبدالرحمن “ضبا” ورفعه أمام الكاميرا، قائلا إنه يهديه لابنة مهيرة عبدالعزيز، ولم تنته مفاجأة هدية “الضب” ليسحب الطفل الآخر سلمان “عنزة” ويقول إنها هدية أخرى لها أيضاً.

وكان الطفلان عبدالرحمن وسلمان اشتهرا في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تمثيليات كوميدية من البيئة البدوية، بإخراج وتصوير شقيقهما الأكبر.

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