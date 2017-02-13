 “كم جونغ أون” يثير غضب العالم بإطلاق صاروخ باليستي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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“كم جونغ أون” يثير غضب العالم بإطلاق صاروخ باليستي

“كم جونغ أون” يثير غضب العالم بإطلاق صاروخ باليستي
المناطق - وكالات

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي، فيما أفاد مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، بأن الصاروخ أطلق من منطقة تسمى بانجيون في المنطقة الغربية بكوريا الشمالية قبل الساعة الثامنة صباحاً (2300 بتوقيت جرينتش يوم السبت)، وقطع مسافة نحو 500 كم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تقييم الإطلاق لتأكيد إذا ما كان صاروخاً باليستياً من طراز موسودان متوسط المدى الذي يقطع مسافة ثلاثة آلاف كم. ورداً على ذلك، نددت كلاً من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بالتجربة الباليستية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا، كوريا الشمالية بالامتثال لقرارات مجلس الأمن، مندداً بهذه التجربة الصاروخية وتأكيد وقوف بلاده مع اليابان.

في حين ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالتجربة البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم، عادّاً إطلاق الصاروخ عملاً غير مقبول على الإطلاق.

ومن جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، أن إطلاق الصاروخ يهدف إلى لفت الانتباه العالمي إلى كوريا الشمالية، من خلال إظهار قدراتها النووية في مجال الصواريخ، مضيفة أن الأمر قد يكون متعلقاً بمحاولة استفزاز بالسلاح بهدف إلى اختبار رد فعل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي السياق ذاته، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على بحث كل الخيارات لكبح استفزازات كوريا الشمالية، خلال مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، ونظيره الكوري الجنوبي كيم كوان جين.

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