 بعد تزايد قتلاه.. نصر الله يتراجع ويرحب بهدنة سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد تزايد قتلاه.. نصر الله يتراجع ويرحب بهدنة سوريا

بعد تزايد قتلاه.. نصر الله يتراجع ويرحب بهدنة سوريا
المناطق - وكالات

بعد تزايد عدد قتلى ميليشياته واستنزاف قواها في سوريا، زعم أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أن حزبه وإيران وروسيا ليسوا ضد قرار وقف إطلاق النار في سوريا.

وداعى في كلمة متلفزة، أن حزب الله مع أي إجراء أو تدبير يحقن الدماء ويحقق المصالحات الوطنية، وتناسى أن ميليشياته تقتل المدنيين وتضرب عرض الحائط بقرارات وقف إطلاق النار.

ونفى نصر الله أن تكون ميليشياته أجرت تغييرات ديموغرافية داخل الأراضي السورية، فيما يعلم القاصي والداني أنها بدعم مرتزقة طهران احتلت مساحات واسعة من سوريا.

وطالب نصر الله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الاتصال بالنظام السوري لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين لإعادتهم إلى وطنهم، باعتبارها أزمة ضاغطة على لبنان -على حد زعمه-.

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