قرقاش: أحلام السيطرة الحوثية تبخرت.. وخطاب المقاومة الزائف لن يسعفهم

برزت حالة الانتكاسة والخسائر التي تتعرض لها الميليشيات الانقلابية على خطاب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، الذي ذهب للتهديد باستخدام ولاعة السجائر لإحراق مدرعات التحالف العربي.

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر، خطاب زعيم الحوثيين بأنه يكشف دور طهران في دعم المتمرد المستمر، موضحا أن الخطاب السياسي الحوثي يبرز توجه القرون الوسطى الطائفي، فضلا عن كونه مجنونا بتقديسه للأفراد، ومعه خطاب صالح الانتهازي يعريه سنوات من شهوة السلطة.

وقال قرقاش: أحلام السيطرة تبخرت وخطاب المقاومة الزائف لن يسعفهم، الانتشار علي الأرض يتقلص، فشلوا في الإدارة السياسية والاقتصادية، التمرد تراجيديا يمنية.. مضيفا: اعتقد الحوثي وصالح أن السيطرة علي اليمن ستكون سهلة ولكن أثبتت الأحداث أن طريق التمرد منحدر خطر، خصوصا وأن التآمر مع إيران والخطاب المذهبي لم يسعفهم.