 (فيديو) محمد بن راشد: مجلس التعاون سينجز في 4 سنوات بقيادة الملك سلمان أضعاف ما أنجزه في 40 سنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير التجارة: بضائع مغشوشة تصل المملكة يوميا.. وصلت إلى الأدوية والأطعمة (فيديو) محمد بن راشد: مجلس التعاون سينجز في 4 سنوات بقيادة الملك سلمان أضعاف ما أنجزه في 40 سنة قرقاش: أحلام السيطرة الحوثية تبخرت.. وخطاب المقاومة الزائف لن يسعفهم #وظيفه_معيد_لابن_العميد هشتاق يطالب بإيقاف تجاوزات مسؤولي الجامعات بعد تزايد قتلاه.. نصر الله يتراجع ويرحب بهدنة سوريا “كم جونغ أون” يثير غضب العالم بإطلاق صاروخ باليستي شاهد.. الطفل “السحلي” يهدي مذيعة العربية “ضب” بعد خروجه من جيبه على الهواء التحقيق في إعلان وظائف هندسية للهنود فقط.. والرواتب بين 10 إلى 30 ألف ريال (فيديو) العميد “الشهري” يفضح علاقة تنظيم الإخوان بإيران.. ومخططات تمزيق الأمة العربية الكويت ترفض التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية “الداخلية” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة بمختلف الرتب دراسة: الحرمان من النوم يُضعف جهاز المناعة وصحة الفرد

(فيديو) محمد بن راشد: مجلس التعاون سينجز في 4 سنوات بقيادة الملك سلمان أضعاف ما أنجزه في 40 سنة

المناطق - الرياض

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، إن مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سينجز في 4 سنوات أضعاف ما أُنجز في 40 عاما.

وأضاف خلال كلمة في القمة العالمية للحكومات، التي تعقد بمشاركة 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية، أن مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان وحكام الخليج، سيكون في خير، وذا تأثير إيجابي على الأمة العربية مستقبلًا.

وانطلقت الدورة الخامسة من “القمة العالمية للحكومات” اليوم في دبي، وتستمر حتى غد (الثلاثاء)، بمشاركة واسعة تضم 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور شخصيات إقليمية وعالمية من 139 دولة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>