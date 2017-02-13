(فيديو) محمد بن راشد: مجلس التعاون سينجز في 4 سنوات بقيادة الملك سلمان أضعاف ما أنجزه في 40 سنة

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، إن مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سينجز في 4 سنوات أضعاف ما أُنجز في 40 عاما.

وأضاف خلال كلمة في القمة العالمية للحكومات، التي تعقد بمشاركة 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية، أن مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان وحكام الخليج، سيكون في خير، وذا تأثير إيجابي على الأمة العربية مستقبلًا.

وانطلقت الدورة الخامسة من “القمة العالمية للحكومات” اليوم في دبي، وتستمر حتى غد (الثلاثاء)، بمشاركة واسعة تضم 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور شخصيات إقليمية وعالمية من 139 دولة.