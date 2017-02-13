 النصراويون يفاجئون مدربهم كارتيرون بـ”احتفالية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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النصراويون يفاجئون مدربهم كارتيرون بـ”احتفالية”

النصراويون يفاجئون مدربهم كارتيرون بـ”احتفالية”
المناطق_الرياض

أقام لاعبو النصر السعودي، احتفالية للجهاز الفني بقيادة المدرب باتريس كارتيرون بعد اكتمال طاقمه الفني، فيما نشر حساب النادي عبر تويتر يوم الأحد، صور الاحتفالية.

من جانبه بدأ الفريق الأصفر استعداداته لمباراة الأهلي مساء الجمعة في جدة، وبدأ المران باجتماع المدرب كارتيرون مع اللاعبين، تلا ذلك تمارين لياقية اشتملت على جري حول الملعب وتمارين تقوية، وتم تقسيم اللاعبين بعدها لمجموعتين طبقوا خلالها عددا من الجمل التكتيكية وسط أنظار الرئيس الأمير فيصل بن تركي.

وشهدت تدريبات النصر، مشاركة القائد إبراهيم غالب في التدريبات الجماعية، فيما اكتفى برونو أوفيني وفيكتور أيالا بالتدريبات اللياقية، فيما سيحدد الجهاز الطبي إمكانية التحاق الثنائي بالتدريبات الجماعية.

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