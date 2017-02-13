 أمير الرياض يفتتح معرض ” تراثنا حبنا “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يفتتح معرض ” تراثنا حبنا “

أمير الرياض يفتتح معرض ” تراثنا حبنا “
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، مساء اليوم معرض ” تراثنا حبنا ” في نسخته الثالثة للفنون التشكيلية والذي يقام في البيوت الطينية بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.
وشكر سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي القائمين على الفعالية والفنانين الذين قدموا عروضهم المميزة , لافتا سموه النظر إلى أن هذه الأعمال مفيدة للوطن فهي تركز على إظهار الفن بشكله الصحيح بما يتوافق مع معطيات هذا الوطن الغالي.
وبين سموه أن ما شاهده من تمازج للفنون أنتج عمل رائع وفق الجميع فيه ، مشيراً إلى أن التأصيل الثقافي والتاريخي في نفوس الشباب ، يبعث على العمل الجاد ويعطي مجالات أوسع ، مقدراً للجميع دورهم في المعرض الذي جاء متطور عن العام الماضي.
وعن كلمة سموه لجمعية الثقافة والفنون تمنى أن يكون دورها أكبر وتفاعلها أكثر , معرباً عن شكره للجمعيات المشاركة في المعرض .
ويأتي المعرض لإحياء القيمة التاريخية واكتشاف الماضي الأصيل وإظهاره برؤية معاصرة وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية .
ويضم المعرض أعمالا فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة من رسم، تصوير، نحت و أعمال تركيبية و مفاهيمية يقدمها “24” فنانا سعوديا من جميع مناطق المملكة.
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