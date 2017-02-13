لحياة زوجية سعيدة .. عليك بالرياضة

تشير دراسة جديدة إلى أن ممارسة أي نوع من الرياضة مثل، المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، يجنب الأشخاص الكثير من المشاكل والمشاحنات داخل المنزل.

ووجد الباحثون الذين تتبعوا أنماط النوم والحركات الجسدية عند مجموعة من المشاركين، أن الأشخاص الذين مشوا أكثر من 10900 خطوة يوميا، كانوا أقل عرضة لخلق المشاكل مقارنة بالذين قطعوا أقل من 7 آلاف خطوة يوميا.

وقال البروفيسور، شانون تايلور، من جامعة إدارة الأعمال في فلوريدا: “تُظهر الأبحاث أن الموظفين الذين يواجهون مشاكل وسوء معاملة في العمل، يعكسون هذا الواقع داخل منزلهم بتصرفات مماثلة، ويرجع السبب إلى شعورهم بالإرهاق عند التحكم بسلوكهم”.

وتوصلت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم النفس التطبيقي، إلى أن النوم الجيد وممارسة الرياضة من أهم طرق مواجهة السلوك السيء والمشاكل داخل المنزل. وشارك في الدراسة مجموعة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال، وعددهم 118 طالبا.

وقال البروفيسور تايلور، الذي تعاون مع مجموعة من الباحثين في ولاية الينوي وويسكونسن: “أظهرت النتائج أن ممارسة الرياضة وحرق حوالي 587 من السعرات الحرارية، يقلل من الآثار الناجمة عن سوء المعاملة في مكان العمل، كما يحول دون انتقال هذا السلوك إلى المنزل”.

وأضاف تايلور: “وتعتبر هذه النتائج مقنعة للغاية، لاسيما أن التوصيات المقدمة من مراكز السيطرة على الأمراض وجمعية القلب الأمريكية، تتضمن ضرورة المشي ما بين 8 و10 آلاف خطوة يوميا”.

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة تعطينا دليلا جديدا على أهمية النوم الجيد وممارسة الرياضة، الأمر الذي يعود بالفائدة على العائلة بأكملها.