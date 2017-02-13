 وفاة صائد ثعابين تلقى لدغة قاتلة من أفعى الكوبرا عند تقبيلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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وفاة صائد ثعابين تلقى لدغة قاتلة من أفعى الكوبرا عند تقبيلها

وفاة صائد ثعابين تلقى لدغة قاتلة من أفعى الكوبرا عند تقبيلها
المناطق_الرياض

توفي شاب صائد للثعابين (جمع أكثر من 100 ثعبان) بعد أن تعرض للدغة قاتلة من أفعى الكوبرا، عند محاولته تقبيلها لأخذ صورة تذكارية معها.

وانضم، سومناث مهاتري، البالغ من العمر 21 عاما، إلى مجموع الوفيات البالغ عددهم 30 ضحية خلال 12 عاما، والذين قضوا بسبب مواجهة الزواحف الخطرة، وفقا للناشطين المحليين.

وتلقى مهاتري لدغة قاتلة من أفعى الكوبرا، بعد أن استجاب لطلب السكان المحليين في نافي مومباي بصيدها، وفقا للموقع الهندي The Tribune.

وعندما تمكن صائد الثعابين من الإمساك بالأفعى السامة، حاول أخذ صورة تذكارية معها لتفاجئه بلدغة في منطقة الصدر، توفي على إثرها بعد 5 أيام من العلاج في المستشفى، يوم 2 فبراير/شباط.

وأشارت التقارير إلى خطر هذه الأفاعي، منوهة إلى قيامها بردود أفعال مباغتة، وذكرت أن هنالك ارتفاع واضح في عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذه الممارسات.

وقال، باوان شارما، من جمعية Resqink لرعاية الحياة البرية: “يجب أن تُمنع هذه الأفعال الخطرة منعا باتا، كما يجب حث إدارة الغابات على إصدار التوجيهات الضرورية، ووضع قواعد صارمة لصيد الثعابين”.

المصدر: RT

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