هطلت فجر اليوم, أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء كبيرة من محافظة الخرج ، شملت مدينة السيح والـدلـم والهياثم واليمامه والسلميه ونعجان والضبيعة والحزم والرغيب وماوان والخبي والعين والشديدة والرفايع والتوضحية .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
أمطار غزيرة على مدن ومراكز وقرى الخرج
هطلت فجر اليوم, أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء كبيرة من محافظة الخرج ، شملت مدينة السيح والـدلـم والهياثم واليمامه والسلميه ونعجان والضبيعة والحزم والرغيب وماوان والخبي والعين والشديدة والرفايع والتوضحية .
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