أمطار غزيرة على مدن ومراكز وقرى الخرج

هطلت فجر اليوم, أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء كبيرة من محافظة الخرج ، شملت مدينة السيح والـدلـم والهياثم واليمامه والسلميه ونعجان والضبيعة والحزم والرغيب وماوان والخبي والعين والشديدة والرفايع والتوضحية .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .