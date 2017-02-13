التحالف يغير على مواقع الانقلابيين في حجة ومأرب والمخا

شن الجيش الوطني هجوماً على مواقع المتمردين في جبهة مقبنة بتعز، تمكن خلاله من استعادة سوق الكدحة والقرى المحيطة به، كما قتل 6 متمردين في معارك عنيفة اندلعت في حي الزهراء والأحياء المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي بتعز.

ودمر طيران التحالف العربي مخزناً للأسلحة في منطقة موشج بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما شن سلسلة غارات عنيفة على مواقع الميليشيات في شمال مديرية المخا الساحلية ومحافظة حجة ومديرية صرواح بمحافظة مأرب.

في غضون ذلك، تواصلت محاولات المتمردين لتحقيق تقدم في تعز، خاصة في معارك حي الزهراء والأحياء المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي التي شهدت اشتباكات عنيفة حاولت المليشيات فيها السيطرة على مواقع عسكرية لكنها منيت بهزيمة كبيرة كلفتها عشرات القتلى والمصابين.

وفي محافظة ذمار استقبلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح عشرات الجثث لقتلى حوثيين بينهم قيادات ميدانية كبرى قتلوا في معارك تعز والمخا، وكشفت مصادر طبية في مستشفى ذمار العام أن ثلاجة المستشفى استقبلت منذ بداية الانقلاب على الشرعية أكثر من 3 آلاف و500 جثة من أبناء المحافظة.