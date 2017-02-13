 التجارة: عقوبات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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التجارة: عقوبات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد

التجارة: عقوبات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد
المناطق_الرياض

سجلت وزارة التجارة والاستثمار مخالفات فورية على 4 مخابز آلية خالفت الوزن النظامي للخبز. وقالت التجارة إنها الزمت المخابز المخالفة بالوزن المحدد، كما تم استدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية.
وكانت التجارة قد باشرت في وقت سابق اليوم بلاغ مواطن في المنطقة الشرقية، وأوقعت مخالفة فورية على مصنع خبز لم يلتزم بالوزن المقرر نظاما (510 جرام) لكيس الخبز.

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