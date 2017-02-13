“أبو سليمان” المرشح كأفضل جراح أنف في سويسرا: سأعود للمملكة بعد 4 أشهر.. واخترت سويسرا لهذا السبب

قال الدكتور عمر أبو سليمان، الذي انتشر له مقطع فيديو مؤخراً بعد أن رُشح أفضل جراح لعمليات الأنف بسويسرا، إنه مبتعث حالياً إلى سويسرا لإكمال التخصص الدقيق في جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بجامعة بيرن بسويسرا.

وأوضح أنه اختار سويسرا بالذات؛ لأن البروفيسور المشرف على تخصصه الذي أراد مواصلة الدراسة معه بالخارج (وهو ماركو كافرساسيو) يعمل بأحد المراكز الطبية في سويسرا، الذي يعد من أفضل ١٠ مراكز بأوروبا، كما أن مشرفه من أفضل الأطباء على مستوى سويسرا في جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية.

وأشار أبو سليمان وفقا لـ “عكاظ” إلى أنه يعمل حالياً كطبيب زمالة تخصص دقيق في جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بجامعة بيرن في سويسرا، وتم ترشيحه لجائزة أفضل طبيب زمالة لهذا العام.

وأضاف أن مدة بعثته سنة واحدة تنتهي في يونيو المقبل وسيعود بعدها للعمل بالمملكة، في مقر عمله كاستشاري مشارك بقسم جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وأبان الدكتور أبوسليمان أنه حاصل على البورد السعودي ٢٠١٤ عن برنامج المنطقة الغربية، كما حصل على البورد الأوروبي ٢٠١٥ في فيينا، وقدم العديد من المحاضرات والأبحاث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويعمل في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة منذ عام 2015.

يشار إلى أن الشيخ خليفة آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدولة قطر، نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور عمر أبوسليمان، بعد أن رُشِّح كأفضل جراح لعمليات الأنف بسويسرا، وحظي الفيديو بتداول وإشادة واسعين.