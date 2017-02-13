 “أبو سليمان” المرشح كأفضل جراح أنف في سويسرا: سأعود للمملكة بعد 4 أشهر.. واخترت سويسرا لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي محكمة التنفيذ بجدة تلزم رئيس غرفة تجارية بدفع 80 مليون ريال لمواطن الأرصاد: استمرار تواجد السحب الممطرة بمنطقة الرياض والشرقية “أبو سليمان” المرشح كأفضل جراح أنف في سويسرا: سأعود للمملكة بعد 4 أشهر.. واخترت سويسرا لهذا السبب التجارة: عقوبات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد التحالف يغير على مواقع الانقلابيين في حجة ومأرب والمخا دراسة “سعودية” قد تجعل من الكينوا حبوب المستقبل أمطار غزيرة على مدن ومراكز وقرى الخرج وفاة صائد ثعابين تلقى لدغة قاتلة من أفعى الكوبرا عند تقبيلها لحياة زوجية سعيدة .. عليك بالرياضة الجزائر تقاضي فرنسا بسبب أضرار التجارب النووية الفرنسية مشروع قانون لإلزام البيت الأبيض بتعيين طبيب نفسي لترامب !

“أبو سليمان” المرشح كأفضل جراح أنف في سويسرا: سأعود للمملكة بعد 4 أشهر.. واخترت سويسرا لهذا السبب

“أبو سليمان” المرشح كأفضل جراح أنف في سويسرا: سأعود للمملكة بعد 4 أشهر.. واخترت سويسرا لهذا السبب
المناطق_الرياض

قال الدكتور عمر أبو سليمان، الذي انتشر له مقطع فيديو مؤخراً بعد أن رُشح أفضل جراح لعمليات الأنف بسويسرا، إنه مبتعث حالياً إلى سويسرا لإكمال التخصص الدقيق في جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بجامعة بيرن بسويسرا.

وأوضح أنه اختار سويسرا بالذات؛ لأن البروفيسور المشرف على تخصصه الذي أراد مواصلة الدراسة معه بالخارج (وهو ماركو كافرساسيو) يعمل بأحد المراكز الطبية في سويسرا، الذي يعد من أفضل ١٠ مراكز بأوروبا، كما أن مشرفه من أفضل الأطباء على مستوى سويسرا في جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية.

وأشار أبو سليمان وفقا لـ “عكاظ” إلى أنه يعمل حالياً كطبيب زمالة تخصص دقيق في جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بجامعة بيرن في سويسرا، وتم ترشيحه لجائزة أفضل طبيب زمالة لهذا العام.

وأضاف أن مدة بعثته سنة واحدة تنتهي في يونيو المقبل وسيعود بعدها للعمل بالمملكة، في مقر عمله كاستشاري مشارك بقسم جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وأبان الدكتور أبوسليمان أنه حاصل على البورد السعودي ٢٠١٤ عن برنامج المنطقة الغربية، كما حصل على البورد الأوروبي ٢٠١٥ في فيينا، وقدم العديد من المحاضرات والأبحاث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويعمل في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة منذ عام 2015.

يشار إلى أن الشيخ خليفة آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدولة قطر، نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور عمر أبوسليمان، بعد أن رُشِّح كأفضل جراح لعمليات الأنف بسويسرا، وحظي الفيديو بتداول وإشادة واسعين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>