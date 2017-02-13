 الأرصاد: استمرار تواجد السحب الممطرة بمنطقة الرياض والشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: استمرار تواجد السحب الممطرة بمنطقة الرياض والشرقية

الأرصاد: استمرار تواجد السحب الممطرة بمنطقة الرياض والشرقية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تواجد السحب على مناطق الرياض ،الشرقية تشمل الأجزاء الجنوبية منها ومرتفعات (عسير- الباحة – جازان – نجران – مكة المكرمة ) تشمل الأجزاء الشرقية منها ويتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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