محكمة التنفيذ بجدة تلزم رئيس غرفة تجارية بدفع 80 مليون ريال لمواطن

قضت محكمة التنفيذ في محافظة جدة بإلزام رئيس غرفة تجارية بدفع نحو 80 مليون ريال لصالح مواطن في قضية عمولات عقارية.

وأوضحت مصادر وفقا لصحيفة “الرياض”، أن المحكمة أبلغت رئيس الغرفة بخطاب يتضمن ضرورة دفع المبلغ وإجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من امتناع.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أرجأت إجراءات التنفيذية بعد أن تقدم محامو رئيس الغرفة بدعوى منازعة تنفيذ.

ولفتت إلى أن قرار محكمة التنفيذ جاء بعد الزام المحكمة العامة في جدة رئيس غرفة تجارية بدفع 25% من قيمة أراضٍ في جدة لمواطن، مقابل أتعابه طبقاً لاتفاق بينهما يُقر به.