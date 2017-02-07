 خلال ملتقى أرامكو الثاني للتطوع : مستشار أمير مكة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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خلال ملتقى أرامكو الثاني للتطوع : مستشار أمير مكة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

خلال ملتقى أرامكو الثاني للتطوع : مستشار أمير مكة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار
المناطق - جدة
أكد الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أن ملتقى مكة الثقافي لن يكون مجرد لقاء ثقافي سنوي دائم بل سيكون ملتقى للابداع والابتكار بافكاره وأعماله ومنتجاته والذي يعكس ماعليه السعوديين ومايجب ان يكونو عليه.
واوضح مستشار امير منطقة مكة المكرمة خلال ورقة عمل في ملتقى ارامكو الثاني للتطوع ” ان توجيهات مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل ان يكون ملتقى للابداع والابتكار والتميز باشكاله ثقافيا وعلميا ومن خلال كل مايقدم فيه من اعمال ومبادرات ، لذلك نحن نسمية ملتقى الابداع والابتكار ونرغب ان يكون كذلك، وهو مانريد ان يظهر عليه المواطن  السعودي بابداعه وافكاره وتميزة”.
واضاف ” تلقينا اعداد كبيرة من المبادرات تم الموافقة على بعضها ورفض البعض الاخر، ولدينا حاليا اكثر من 235 مبادرة مقدمة من 60 جهة حكومية وخاصة تم اختيارها بعناية، انطلقت في الميدان وبدانا نستشعر ردود الافعال الجيدة والتفاعل معها “. مشيرا الى “ان دور امانة ملتقى مكة الثقافي هو دعم هذه المبادرات، لكن لانتدخل في تنفيذها بل نترك للجهات المشاركة ان تقدم ابداعها في تنفيذ المبادرة”.
واضاف مارق “ان الباب مفتوح امام المبادرات الفردية للراغبين في المشاركة في ملتقى مكة الثقافي بما ينسجم مع شعاره “كيف نكون قدوة”. مشيرا الى انه يمكن لاي شخص التواصل مع الملتقى بالافكار والمقترحات وحتى الانتقادات عبر مختلف قنوات التواصل التي ترحب بذلك على مدار الساعه.
وفي الوقت الذي اعتبر الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار امير منطقة مكة المكرمة  ان ارامكو هي  اول قطاع سعودي ادخل فكرة التطوع الى البلاد ، اشار الى ان معظم المشاركين في ملتقى مكة الثقافي هم متطوعين في الميدان والفعاليات .
وردا على سؤال حول نصيب سيدات منطقة مكة المكرمة من هذا الملتقى، اوضح مارق ” هناك مشاركات فاعلة للسيدات في برامج الملتقى ولدينا نماذج كثيرة، فهناك احدى سيدات منطقة مكة المكرمة تعمل حاليا على التحضير لاطلاق قافلة في الاسبوع الثقافي وتقوم بالتجهيز لذلك والتحضير له مع عدة جهات وهي فكرتها الخاصة قمنا بدعمها، كما ان لدينا مشاركات مقدمة من عدد من الجهات”.
واستطرد ” ولازال كما سبق وذكرت الباب مفتوحا امام الجميع للمشاركة في اي وقت بالمبادرات “.

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