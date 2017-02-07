إغلاق مطاعم وبوفيهات ومغاسل مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران

أغلقت أمانة منطقة نجران عدد من المطاعم والبوفيهات ومغاسل الملابس لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه نتج عن الجولة إغلاق عدداً من المطاعم والبوفيهات ومغاسل الملابس مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بعد رصد وضبط مخالفات صحية اشتملت على عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة و وجود كبده مجهولة المصدر وعدم تشغيل أجهزة مصايد الحشرات وعدم وجود رخص صحية وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تغطيه أوعية النفايات بالإضافة إلى وجود سكن للعمال داخل المحلات.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله ال فاضل أن هذه الجولات تأتي بمتابعة من أمين المنطقة المهندس فارس الشفق للتأكد من تطبيق مواصفات السلامة الصحية وتوفر كافة وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي .

ودعاء آل فاضل الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال طوارئ الامانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعية.