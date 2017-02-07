بلدية الشبحة تنشئ ملاعب رياضية ومضامير مشاة

بدأت بلدية الشبحة شرق أملج بتنفيذ ملاعب رياضية ومضامير للمشاة في الشبحة حيث تم افتتاح ملعب بقرية شثاث بحضور رئيس بلدية الشبحة سعيد خليل السعيد ورئيس مركز الشبحة محمد بن صميط ورئيس مركز شثاث مجدي الغيث ورئيس مجلس إدارة نادي الحوراء منصور المرواني. وقال رئيس بلدية الشبحة أن البلدية شرعت بتنفيذ عدد من الساحات الرياضية بمواقع متفرقة. حيث تم افتتاح ملعب شثاث وسوف تتبعها انشطه اخرى للبلدية في الهجميه والرويضات والسهله والصره ، وأضاف أن الملاعب تشتمل كمرحلة أولى على ملعب كرة قدم مغطى بنجيل صناعي ومضمار مشاة بعرض (3 مترات) على دائر الملعب وأعمدة إنارة وأن البلدية تسعى الى إيجاد أماكن ترفيه للشباب خاصة كملاعب وساحات رياضية ومتنفسات ترويحية بالشبحة والقرى التابعة.

واشار السعيد الى توجيهات امين منطقة تبوك لكل ما يخدم الاهالي ومتابعة محافظ أملج زياد البازعي لكل ما يخدم الشباب وكذلك إيماناً منها بدور الشباب وتوفير أماكن مناسبة لهم لممارسة هواياتهم الرياضية.