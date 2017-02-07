 بلدية الشبحة تنشئ ملاعب رياضية ومضامير مشاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محمد بن راشد: نصيحتي التوقف عن حلم السوق العربية المشتركة وترك خطابات السبيعينات سيارتان ” BMW”و7 جوائز لمتميزات تعليم عسير لتحقيق الأمن.. شرطة الرياض تقبض على “11336” متهم خلال عام 1438 الحملة السعودية تواصل تقديم المساعدات الاغاثية للنازحين السوريين ضمن مبادرة ” لأجلك يا حلب “ بلدية الشبحة تنشئ ملاعب رياضية ومضامير مشاة الفضلي: اعتمادنا 92 مليار ريال لوزارة الزراعة والمياه 8 حقائق مثيرة لا تعرفها عن العقل البشري إغلاق مطاعم وبوفيهات ومغاسل مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران خلال ملتقى أرامكو الثاني للتطوع : مستشار أمير مكة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار مقتل وإصابة 17 من ميليشيا الانقلاب في مواجهات مع الجيش باليمن الدكتور نقادي: ما قدم في قرية عسير مفخرة وعمل نوعي عدد من الدعاة يشيدون ببطولات الجنود البواسل على مسرح قرية عسير بالجنادرية

بلدية الشبحة تنشئ ملاعب رياضية ومضامير مشاة

بلدية الشبحة تنشئ ملاعب رياضية ومضامير مشاة
المناطق - أملج - فايز السميري
بدأت بلدية الشبحة شرق أملج بتنفيذ ملاعب رياضية ومضامير  للمشاة في الشبحة حيث تم افتتاح ملعب بقرية شثاث بحضور رئيس بلدية الشبحة سعيد خليل السعيد ورئيس مركز الشبحة محمد بن صميط ورئيس مركز شثاث  مجدي الغيث  ورئيس مجلس إدارة نادي الحوراء منصور  المرواني. وقال رئيس بلدية الشبحة أن البلدية شرعت بتنفيذ عدد من الساحات الرياضية بمواقع متفرقة. حيث تم افتتاح ملعب شثاث وسوف تتبعها انشطه  اخرى للبلدية في الهجميه والرويضات والسهله والصره ، وأضاف أن الملاعب تشتمل كمرحلة أولى على ملعب كرة قدم مغطى بنجيل صناعي ومضمار مشاة بعرض (3 مترات) على دائر الملعب وأعمدة إنارة وأن البلدية تسعى الى إيجاد أماكن ترفيه للشباب خاصة كملاعب وساحات رياضية ومتنفسات ترويحية بالشبحة والقرى التابعة.
  واشار السعيد الى توجيهات امين منطقة تبوك لكل ما يخدم الاهالي ومتابعة محافظ أملج زياد البازعي لكل ما يخدم الشباب وكذلك إيماناً منها بدور الشباب وتوفير أماكن مناسبة لهم لممارسة هواياتهم الرياضية.
unnamed (6) unnamed (7)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>