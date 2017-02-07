 لتحقيق الأمن.. شرطة الرياض تقبض على “11336” متهم خلال عام 1438 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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لتحقيق الأمن.. شرطة الرياض تقبض على “11336” متهم خلال عام 1438

لتحقيق الأمن.. شرطة الرياض تقبض على “11336” متهم خلال عام 1438
المناطق_الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة  بغرض تحقيق الأمن و السكينة العامة.

وأضاف العقيد الميمان من أجل هذا فقد عملت قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة على القيام بعدة حملات أمنيه في محافظة الخرج خلال هذا العام “1438” أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط عدد “11336” شخصا منهم  “4104” سعودياً و “7232” وافداً من جنسيات مختلفة ، مطلوبين على ذمة عدد من القضايا الجنائية والحقوقيه لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة أو مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل حيث جرى تسليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم

وأردف العقيد الميمان أن هذه الجهود تأتي إنفاذا لتوجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على تكثيف الحملات الأمنية لتشمل جميع المحافظات حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

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