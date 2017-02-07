 سيارتان ” BMW”و7 جوائز لمتميزات تعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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سيارتان ” BMW”و7 جوائز لمتميزات تعليم عسير

سيارتان ” BMW”و7 جوائز لمتميزات تعليم عسير
المناطق_عسير

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 7 جوائز على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز ، حيث توجت الفائزات بالجائزة أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ،برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، وتضمنت مركبتين “BMW  ” ، ومبالغ نقدية وشهادات استحقاق ودروع .

 وفازت الأستاذة زهرة علي شايع عسيري في فئة الإدارة المدرسية ، والأستاذة فاطمة الساحلي في فئة المشرفة التربوية وحصلتا على سيارتين BMW وشهادتي استحقاق وجوائز نقدية، فيما حصلت كل من الأستاذة شهرة غارم، والأستاذة شريفة الأحمري في فئة المشرفة التربوية والطالبتين حنين عسيري، وأحلام الوادعي على شهادة استحقاق ومبالغ مالية، فيما حصدت منسقة الجائزة بتعليم المنطقة الأستاذة فاطمة أبو ملحة على المركز الثاني على مستوى المملكة كأفضل منسقة للجائزة.

بدوره هنأ مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان الفائزات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجب أن يكون حافزا لبذل المزيد من الجهد ، وبث روح التنافس في الميدان التربوي ، وتحقيق التميز للعمل التربوي والتعليمي .  

 

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