 الأمطار تتواصل على منطقة الباحة.. وضباب كثيف يغطي شوارع المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمطار تتواصل على منطقة الباحة.. وضباب كثيف يغطي شوارع المدينة

الأمطار تتواصل على منطقة الباحة.. وضباب كثيف يغطي شوارع المدينة
المناطق-عبدالرحمن سفر

تواصل الأمطار هطولها على منطقة الباحة لليوم الثاني على التوالي كما غطى ضباب كثيف شوارع المنطقة ووصلت فيها الرؤية الى اقل من المتر وكثفت الدوريات الأمنية والمرور تواجدها في الميدان لمتابعة الشوارع والتأكد من انسيابية حركة السير فيها.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى تنبيها من الارصاد عن تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعديه ممطره تصحب بنشاط الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

فيما دعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وتراكم السيول ، والابتعاد عن قنوات السيول ومنحدراتها وتجنب السكن في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام خاصة إذا كان مستوى الماء فوق مستوى الركبة، لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه والاستماع والإنصات ومتابعة الإذاعة والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة الاطفال خلال هذه الفترة والمحافظة عليهم من خطورة الغرق التي تخلفها الامطار والسيول أثناء جريانها.

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