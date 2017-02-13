 أمطار متفرقة على بعض محافظات ومراكز عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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أمطار متفرقة على بعض محافظات ومراكز عسير

أمطار متفرقة على بعض محافظات ومراكز عسير
المناطق - عسير

هطلت أمطار متفرقة صباح اليوم الإثنين على بعض محافظات ومراكز منطقة عسير.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن مركز القيادة والتوجيه بالمديرية تلقى حتى الساعة الواحدة ظهراً عدد من البلاغات حول هطول الأمطار.

وجاءت البلاغات على النحو التالي:

محافظة ظهران الجنوب:
– البلد امطار خفيفة

محافظة بلقرن:
– البلد امطار خفيفة الى متوسطة
– الشفا امطار خفيفة الى متوسطة
– باشوت امطار خفيفة الى متوسطة
– البشاير امطار خفيفة الى متوسطة
– عفراء امطار خفيفة الى متوسطة

محافظة طريب:-
– الصبيخه امطار خفيفة

محافظة سراة عبيدة:
– البلد امطار خفيفة

محافظة بيشه :
– الجنينه امطار خفيفة

محافظة تثليث :
– قرية الهدود امطار من متوسطة الى غزيرة

محافظة تنومه :
– البلد امطار خفيفة

محافظة المجاردة :
– البلد امطار من متوسطة الى غزيرة

محافظة بارق :
– البلد امطار خفيفة

محافظة النماص :
– بني عمرو امطار خفيفة

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