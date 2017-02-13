مدير جامعة الامام عبد الرحمن يفتتح المؤتمر العالمي للأشعة غدا

يرعى صباح غد الثلاثاء مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر العالمي للأشعة التشخيصية والذي يستمر لثلاثة أيام بمشاركة العاملين في الحقل الطبي من داخل السعودية وخارجها بحضور خبراء محليين ومتحدثين من مختلف دول العالم في المجمع السكني رقم 1 بالخبر والذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل متمثلة بكلية الطب وقسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي .

وأكد الدكتور بندر الظفيري رئيس المؤتمر، واستشاري الاشعة التداخلية أن المؤتمر والذي يقام للمرة السادسة ويهدف إلى التواصل العلمي المستمر بين الأطباء، وتنمية القدرات العلمية لهم بالاطلاع على أحدث الطرق العالمية في التشخيص بالأشعة المختلفة، كما يستعرض آخر المستجدات في طب الأشعة والتي تساعد على التشخيص المبكر للأمراض وتساعد باقي التخصصات الطبية في تحديد طرق العلاج لكل حالة، مما يعود بالفائدة على المريض وعلى شباب الأطباء لمتابعة أحدث الطرق في تشخيص الأمراض بالأشعة الحديثة حيث انطلقت امس اولى ورش العمل و الندوات وسيتم اليوم الثلاثاء استكمال بقية الورش والافتتاح الرسمي برعاية مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش .

واضاف الظفيري ان أجندة المؤتمر تتضمن 11 جلسة علمية تناقش آخر التقنيات والتطورات العلمية في مجال الأشعة والتصوير التشخيصي ويناقش المؤتمر هذا العام مواضيع عدة منها أشعة الجسم وأشعة القلب وأشعة الصدر واشعه الثدي وأشعة العضلات والعظام والأشعة العصبية وأشعة طب الأطفال كما انه يوجد جلسات خاصه للجودة والبحث العلمي في مجال طب الأشعة و من المتوقع أن يشارك في فعالياته بمشاركة وحضور نحو ٦٠٠ متخصص من مختلف دول العالم. ويزخر بالعديد من الأبحاث وأوراق العمل التي تتناول أحدث وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في طب الأشعة إضافة إلى ورش العمل والتي ستناقش موضوعات مختلفة .