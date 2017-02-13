 انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف

انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف
عادل الزهراني - الطائف

انطلق مساء الأحدالبرنامج الإثرائي التتبعي المسائي المقام في إدارة ومركز الموهوبين بالطائف ويستهدف أكثر من 200 طالب موهوب تم اجتيازهم لمقياس موهبة “المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين “في المراحل الدراسية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي حيث سيقدم لهم عدة مستويات تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم تشمل على مهارات التفكير وحل المشكلات بطرق إبداعية والقيادة و البحث العلمي والابتكار والخيال .

وسيتخلل البرنامج المسائي تطبيق لبرنامج فطن ومبادرةأمارة منطقة مكة المكرمة ” كيف نكون قدوة “.

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