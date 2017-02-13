حصر وإتلاف 114 سيارة تالفة ومهملة في رأس تنورة

قامت بلدية محافظة راس تنورة بالتعاون مع مرور وشرطة المحافظة بحصر واتلاف 114 سيارة مهملة وتالفة، وذلك لتشويهها المنظر العام اضافة الى الاخطار الاخرى.

وأوضح رئيس بلدية محافظة راس تنورة المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أن هناك لجنة مكونة من مرور محافظة رأس تنورة وشرطة محافظة رأس تنورة وبلدية محافظة رأس تنورة تقوم بحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء المحافظة.

وأشار بأن اللجنة في الفترة السابقة قامت بحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع المحافظة حيث تم حصر ١٠٠ سيارة مهملة حيث أن هناك آلية تتبعها إدارة المرور مع ملاك السيارات المهملة، كما تم ازالة ١٤ سيارة تآلفه من قبل البلدية حيث توجد آلية لسحب السيارات الخربة والتالفة والتي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها، وتشوه المنظر العام، وبيئة خصبة للملوثات، وهناك آلية لعمل هذه اللجنة تكون وفق تدرج في سحب السيارات من مواقعها ففي المرة الأولى يتم وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها والتأكد عبر إدارة مرور محافظة رأس تنورة بأنها لا توجد عليها ملاحظات أمنية وتترك لفترة معينة ويعطى فرصة لصاحبها إذا رغب في سحبها والاستفادة منها وفي المرحلة الثانية يتم سحبها، ولا زالت أعمال اللجنة قائمة بشكل مستمر ومتابعة مواقع هذه السيارات والقضاء على هذه الظاهرة.

وقال أن ذلك يأتي ذلك ضمن حملات تنظمها بلدية محافظة راس تنورة وشرطة ومرور المحافظة، ووفق برنامج، حيث تعد ظاهرة انتشار السيارات التالفة و القديمة المتروكة لمدة طويلة من أبرز الملوثات البصرية داخل المدن بالمنطقة الشرقية وتميزها اكتساءها بطبقة من الأتربة و الغبار و احتضانها للحشرات و الفئران و الحيوانات الضالة و تجمع النفايات و الأوساخ أسفلها, إضافة إلى تشكيلها خطر على سلامة الأطفال داخل الأحياء الذين تدفعهم براءة الطفولة إلى اللعب و العبث بتلك السيارات مما يعرض البعض منهم لإصابات خطرة جراء ذلك, كما أن تلك السيارات التالفة و المهملة تمثل مخاطر أمنية و تشويه المنظر العام و تتسبب في حجز مساحات من الطرق و المواقف العامة التي خصصت لخدمة ساكني الأحياء و مرتادي الأسواق و المجمعات بدلاً من مزاحمتهم لتلك المواقف و تشويه أحيائهم, وتقوم أن البلدية و الشرطة و المرور تقوم من وقت لأخر بوضع عبارات تحذيرية عن تلك السيارات لحث أصحابها على إزالتها من تلك المواقع و تقوم في حال عدم الاستجابة بالتدخل المباشر من خلال سحبها من الطرق و الساحات لرفع الضرر الواقع منها، وتهيب البلدية بالأخوة المواطنين و المقيمين بعدم ترك سيارتهم و الهياكل التالفة داخل الأحياء أو الساحات العامة أو الشوارع و الطرقات نظراً للأخطار الأمنية التي تترتب على وجودها وكذلك البيئية.

هذا وتهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين حالة وجود أي شكوى تتعلق بوجود السيارات التالفة يمكن الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940).