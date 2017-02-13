 أمانة الشرقية تشفط أكثر من 204 مليون جالون من مياه الامطار خلال تسع ساعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية تشفط أكثر من 204 مليون جالون من مياه الامطار خلال تسع ساعات

أمانة الشرقية تشفط أكثر من 204 مليون جالون من مياه الامطار خلال تسع ساعات
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن كميات الامطار التي تم تصريفها وضخها الى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الامطار في حاضرة الدمام بلغت 204,600,000 مائتان واربعة ملايين وستمائة الف جالون خلال الساعات الماضية في حاضرة الدمام، لهذا اليوم الاحد الموافق 16/5/1438هـ، وذلك من خلال 42 محطة تصريف مياه امطار بطاقة استيعابية تبلغ 420 ألف متر مكعب في الساعة لكل محطة، بالإضافة الى محطات الانفاق على مستوى حاضرة الدمام.

وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة تواصل جهودها في التعامل مع موسم الامطار، من خلال تطبيق خطة تصريف مياه الامطار المعدة لذلك مسبقا، موضحا بأن كمية الامطار التي هطلت بلغت 23 ملم تقريبا، تم تصريف 204,600,000 مائتان واربعة ملايين وستمائة الف جالون منها خلال هذا اليوم والتي بدأت منذ منتصف الليل الى صباح هذا اليوم، الساعة التاسعة صباحا على حاضرة الدمام.

وأضاف إلى أن الفرق الميدانية التي تم نشرها في الأماكن غير المخدومة لتجمع مياه الأمطار قد نجحت في شفط هذه المياه في وقت قياسي.

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