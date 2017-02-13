لمكافحة غسل الأموال.. منع البيع النقدي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ينطلق مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل برعاية ملكية خاصة، في 19 مارس وحتى 15 أبريل، بمشاركة 1436 شخص و 30256 إبل مسجلة، في تظاهرة تراثية مرموقة تعتبر الأضخم من نوعها في العالم.

وأوضح الدكتور فهد السماري؛ الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز ، في مؤتمر صحفي تمهيدي للمهرجان عقد في الرياض اليوم، أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات التراثية والثقافية والترفيهيه كإلقاء القصائد والشيلات، وبيع و مزايدات الإبل، مؤكدا أنه لن يشهد بيع بالنقد على الإطلاق لمنع حدوث أي عمليات لغسل الأموال.

ولفت السماري إلى أن المهرجان سيحوي جائزة الأدب الشعبي في 3 مسابقات (الشيلات، الشعر النبطي، المحاورة) قيمة كل منها 5 ملايين ريال، علاوة على تقديم جوائز لأجمل تزيين للإبل وأجمل صورة للإبل بشراكة مع National Geographic، وتقديم جائزة لأجمل لوحة تشكيلية بشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية.

وخلال المؤتمر، أكدت وزارة الصحة والبيئة والمياه والزراعة، على تقديم تقديم الخدمات البيطرية للإبل المشاركة في المهرجان من فحص وتطبيب ومنح شهادات السلامة.

ويأتي المهرجان هذا العام بشعار رأس الإبل ونقوش نسيج السدو، في الوقت الذي بلغ إجمالي قيمة جوائز الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل 114.6 مليون ريال.