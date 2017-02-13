بمشاركة قيادات مدني مكة فرضية ناجحة بأحد مستشفيات مكة

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر جمادى الأول تجربة فرضية للاطفاء والإنقاذ وفي التفاصيل بدأ سيناريو الفرضية ببلاغ تلقته الإدارة يفيدباشتعال النار في الدور الثاني من مبنى مستشفى الشفاء بشارع المنصور وقد جرى انتقال الوحدات اللازمة حيث جرى عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين حيث نجم عن الحادث وفاة(شخص) وعدد(9) حالات اصابية تم إخلاء عدد (6) إصابات للمستشفيات متخصصة في حين تم معالجة (3) اصابات في الموقع فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليه صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أفاد بأن الفرضية نفذت بألية تحاكي حادث حقيقي وللتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة وكذلك للتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والانقاذ وقد جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية وبالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر فيما باشر ضباط التحقيق معرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة في حين تأتي هذه الفرضية ضمن مجموعة من التدابيرالوقائية التي تنفذها الادارة لاسيما وأن موقع الحادث يعتبر من الأماكن الحيوية والهامة وقد اشرف على تنفيذ الفرضية سعادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد/علي بن خضران المنتشري حيث عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية و تم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث وقد وجه شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات الأمنية والحكومية المشاركة