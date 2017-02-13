 احذر .. 5 أطعمة تسبب الشعور الدائم بالنعاس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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احذر .. 5 أطعمة تسبب الشعور الدائم بالنعاس

احذر .. 5 أطعمة تسبب الشعور الدائم بالنعاس
المناطق_متابعات

الشعور بالنعاس بشكل دائم له مجموعة من الأسباب قد تكون مرضية وقد تكون نفسية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك أنواع من الطعام تسبب الشعور بالنعاس، نظرًا لما تحتوي عليه من عناصر غذائية، وتكمن المشكلة في تناولنا لهذه العناصر بشكل دائم وتحديدًا في الصباح وفى منتصف اليوم المر الذي ينعكس بشكل سلبي علينا دون أن نلحظ ذلك، وهذه أنواع الطعام التي تسبب النعاس:

منتجات الألبان
تعتبر منتجات الألبان والجبن والزبادي من أكثر أنواع الطعام التي تسبب النعاس لاحتوائها على نسبة كبيرة جدًا من الكالسيوم الذي يساعد في تهدئة العضلات والشعور بالنوم.

الأرز الأبيض
يحتوي الأرز الأبيض على مواد تساعد على ارتفاع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يؤدى إلى احتمالية نومك بعد تناوله لمدة قد تصل إلى 3 أو 4 ساعات متواصلة.

اللوز
يحتوي اللوز على مجموعة من الأحماض الأمينية، التي تنتج الملاتونين الذي يسمى بـ “هرمون النوم”.

الموز
ما لا يعرفه الكثيرون عن الموز احتوائه على نسبة كبيرة منا لسكر والبوتاسيوم والماغنسيوم الذين يساعدون على إفراز هرمون النوم بسهولة ومن ثم الشعور السريع بالنعاس.

الجوز
واحد من أهم أنوع المكسرات التي تحتوي على قدر كبير جدًا من الأحماض الأمينية التي تعد المصدر الأساسي لهرمون النعاس “ميلاتونين” ولذلك ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من الأرق

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