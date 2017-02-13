الرئيس التركي: الهدف إقامة منطقة آمنة داخل سوريا بعد عملية الرقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده تستهدف إقامة منطقة آمنة داخل سوريا موسعة بذلك عملياتها العسكرية لتشمل بلدتي الرقة ومنبج بعد طرد تنظيم داعش من الباب إذا عملت مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أردوغان في خطاب له في البحرين بثه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة: “إن مساحة المنطقة الآمنة المزمعة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر وستتطلب منطقة لحظر الطيران”.

كما دان الرئيس التركي قرار إسرائيل زيادة المستوطنات في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة ووصفه بأنه “استفزاز مطلق”.