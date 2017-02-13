 جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على الشهيد آل سفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على الشهيد آل سفر

جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على الشهيد آل سفر
المناطق_عسير

أدت جموع المصلين في جامع بهوان ببللحمر بعد صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم محمد بن سفر آل سفر الأحمري، أحد منسوبي القوات المسلحة المشاركين في مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، الذي استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي .

ونقل رئيس مركز بللحمر عبدالله السرحاني لذوي الشهيد تعازي القيادة الرشيدة – حفظها الله- وسمو أمير منطقة عسير، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الْعِزَّ والشرف، دفاعًا عن الدين والْوَطَن ومقدساته .

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