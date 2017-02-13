أمير تبوك يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية “جورج تينت “

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك باسمه واسم أهالي المنطقة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز, بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”, التي تُقدّمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المُميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال سمو امير منطقة تبوك في برقية خطية موجهة لولي العهد: “يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك تهنئة سموكم بتسلُّم ميدالية “جورج تينت” من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، تقديراً لجهودكم الموفقة في العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب, والإسهامات غير المُحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وأضاف: “أبارك لسموكم هذا التكريم الذي يُضاف لإنجازات قيادتنا الرشيدة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق سموكم لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يُديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسموكم الكريم