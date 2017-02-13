 فتح باب التقديم للمشاريع البحثية الممولة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات بجامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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فتح باب التقديم للمشاريع البحثية الممولة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات بجامعة الباحة

فتح باب التقديم للمشاريع البحثية الممولة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات بجامعة الباحة
المناطق_الباحة
دعت جامعة الباحة ممثلة في عمادة البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس بالكليات عن فتح باب التقديم للمشاريع البحثية الممولة من الجامعة للعام الحالي. 1437/1438هـ.
وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور أحمد جمعان آل فهيد أنه يراعى في المشاريع البحثية المقدمة أن تكون ضمن أولويات البحث العلمي للجامعة وأن تهتم بالتنمية المستدامة للمنطقة وتطوير الجامعة.
وأشار الدكتور آل فهيد الى أن التقديم انطلق مطلع هذا الأسبوع وسوف يستمر لمدة شهر من خلال التقديم الورقي والالكتروني عقب تحميل النموذج من على موقع الجامعي الرسمي من خلال الرابط                      http://gssr.bu.edu.sa/upload/uploader/490cdc6bf4f0c03bff96ff20221b8d0f.doc
وأضاف الدكتور آل فهيد انه يجب مراعاة العديد من الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم، وفي مقدمتها أن يكون الباحث الرئيس من منسوبي الجامعة ومن حملة الدكتوراه، مع مراعاة الاصالة في فكرة المقترح البحثي، وعدم وجود تشابه بين المقترحات البحثية المقدمة، وأن يهتم البحث بالتنمية المستدامة وتطوير الجامعة، وأن لا تتعدي المدة الزمنية عن 12 شهر؛ إضافة أنه لا يحق للباحث أن يتقدم بأكثر من مقترح بحثي، فيما تعطى الأولية للباحثين المتقدمين بمقترحات بحثية لأول مرة والذين لم يسبق لهم الحصول على تمويل بحثي من الجامعة.
وأشار الدكتور آل فهيد إلى أن من الضوابط مراعاة الميزانية المقترحة لموضوع المقترح البحثي المقدم والالتزام بنص اللائحة الموحدة للبحث العلمي بالجامعات السعودية، وألا تشمل الميزانية أجهزة الحاسب أو الطابعات ويقتصر على مستلزمات الطباعة، كما لا تشمل الأجهزة والمعدات والمواد كيماوية إلا بعد مراجعة الأقسام العلمية الى ينتمي لها الباحث ويمكن الاستفسار على بريد العمادة dsr@bu.edu.sa .

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