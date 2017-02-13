فتح باب التقديم للمشاريع البحثية الممولة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات بجامعة الباحة

دعت جامعة الباحة ممثلة في عمادة البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس بالكليات عن فتح باب التقديم للمشاريع البحثية الممولة من الجامعة للعام الحالي. 1437/1438هـ.

وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور أحمد جمعان آل فهيد أنه يراعى في المشاريع البحثية المقدمة أن تكون ضمن أولويات البحث العلمي للجامعة وأن تهتم بالتنمية المستدامة للمنطقة وتطوير الجامعة.

uploader/ 490cdc6bf4f0c0 3bff96ff20221b8d 0f.doc وأشار الدكتور آل فهيد الى أن التقديم انطلق مطلع هذا الأسبوع وسوف يستمر لمدة شهر من خلال التقديم الورقي والالكتروني عقب تحميل النموذج من على موقع الجامعي الرسمي من خلال الرابط http://gssr.bu.edu.sa/ upload/

وأضاف الدكتور آل فهيد انه يجب مراعاة العديد من الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم، وفي مقدمتها أن يكون الباحث الرئيس من منسوبي الجامعة ومن حملة الدكتوراه، مع مراعاة الاصالة في فكرة المقترح البحثي، وعدم وجود تشابه بين المقترحات البحثية المقدمة، وأن يهتم البحث بالتنمية المستدامة وتطوير الجامعة، وأن لا تتعدي المدة الزمنية عن 12 شهر؛ إضافة أنه لا يحق للباحث أن يتقدم بأكثر من مقترح بحثي، فيما تعطى الأولية للباحثين المتقدمين بمقترحات بحثية لأول مرة والذين لم يسبق لهم الحصول على تمويل بحثي من الجامعة.