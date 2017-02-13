تدشين فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المرضى بمستشفى الولادة والأطفال بالخميس

نظم مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال احتفالية بمناسبة اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور/ محمد الأعجم والمدير الطبي بالمستسقي الدكتور/ عادل القحطاني وقد أقيم حفل خطابي بداء بكلمة لمدير المستشفى تطرقت لحقوق وواجبات المرضى ثم ألقى مدير إدارة الجودة / عبد الله الشهري كلمة تم من خلالها ألقى الضوء عن مناشط عمل الجودة ودورها في تقديم خدمة مميزة لمتلقي خدمات المستشفى ، ثم ألقت رئيسة حقوق وعلاقات المرضى كلمة عن أخلاقيات ومسئوليات المرضى قدمتها الأخصائية / أيمان عبد الله الهزاني.

بعد ذلك تم افتتاح المعرض التوعوي المقام على هامش هذه المناسبة وفي نهاية الحفل تم تكريم الموظفين المتميزين بالتعامل الحسن مع المرضى.