 تدشين فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المرضى بمستشفى الولادة والأطفال بالخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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تدشين فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المرضى بمستشفى الولادة والأطفال بالخميس

تدشين فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المرضى بمستشفى الولادة والأطفال بالخميس
المناطق_خميس مشيط

نظم مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال احتفالية بمناسبة اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور/ محمد الأعجم والمدير الطبي بالمستسقي الدكتور/ عادل القحطاني وقد أقيم حفل خطابي بداء بكلمة لمدير المستشفى تطرقت لحقوق وواجبات المرضى ثم ألقى مدير إدارة الجودة / عبد الله الشهري كلمة  تم من خلالها ألقى الضوء عن مناشط عمل الجودة ودورها في تقديم خدمة مميزة لمتلقي خدمات المستشفى ، ثم ألقت رئيسة حقوق وعلاقات المرضى كلمة عن أخلاقيات ومسئوليات المرضى قدمتها الأخصائية / أيمان عبد الله الهزاني.

     بعد ذلك تم افتتاح المعرض التوعوي المقام على هامش هذه المناسبة وفي نهاية الحفل تم تكريم الموظفين المتميزين بالتعامل الحسن مع المرضى.

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