 الخضراوات والفاكهة تقهر الاكتئاب خلال أسبوعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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الخضراوات والفاكهة تقهر الاكتئاب خلال أسبوعين

الخضراوات والفاكهة تقهر الاكتئاب خلال أسبوعين
المناطق_متابعات

لا تقتصر فوائد الخضروات والفاكهة على الحفاظ على نضارة البشرة والتمتع بجلد مشرق، بل أكدت الأبحاث الطبية أهمية وفعالية تناول الخضراوات والفاكهة في توفير التوازن النفسي والوجداني ومكافحة الاكتئاب في غضون الأسبوعين .
كان الباحثون في جامعة أوتاجو الأمريكية قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 171 بالغا تراوحت أعمارهم مابين 18 ـ 25 عاما حول عاداتهم الغذائية ، ليتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتقصى آثار وجود حميات عالية من الفواكه والخضراوات.
وعلى مدى أسبوعين، لوحظ أن الأشخاص الذين انتظموا في تناول الخضراوات والفاكهة بشكل طبيعي كانوا الأكثر قدرة على تذكر الأشياء، وقسائم المدفوعات الخاصة بينهم، فيما تم إعطاء وجبتين إضافيتين يوميا من المنتجات الطازجة كالجزر وفاكهة الكيوى والتفاح والبرتقال، ولوحظ حدوث تحسن ملموس في الحالة النفسية والدوافع وآلية التحفيز بين الأشخاص الذين تناولوا هذه الوجبات الصحية

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