 “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الجمعة

“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الجمعة
المناطق_الرياض

أشارت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في توقعاتها للحالة الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية – متوسطة إلى غزيرة- حتى يوم الجمعة ، مسبوقه بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الرياض ومناطق القصيم والشرقية امتدادا إلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الرئاسة، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية بدءا من مساء الخميس القادم على شمال وغرب المملكة، ثم الوسطى والشرقية حيث متوقع وصول درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تساقط الثلوج الخفيفة.

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