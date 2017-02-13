 بدء القبول في برامج الماجستير بجامعة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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بدء القبول في برامج الماجستير بجامعة الجوف

المناطق_الجوف

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن بدء القبول لبرامج الدراسات العليا “الماجستير” للعام الجامعي 1438 / 1439 هـ، حتى نهاية دوام يوم الأحد 22 / 5 / 1438 هـ.
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة ستكون في المناهج وطرق التدريس العامة، وتخصص الفقه وأصوله، كما دعت العمادة الراغبين بالتقديم ومعرفة الشروط والتسجيل الدخول على موقع العمادة عبر الرابط http://dgs.ju.edu.sa/admission/Default.aspf

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