لوحة (واحة السياحة) تتزين بآراء زوار الجنادرية

أتاحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 31 “واحة السياحة”، فرصةً ليعبر الزوار عن مدى رضاهم عن مشاركة الهيئة، من خلال تخصيص لوحة (رأيك يهمّنا) التي حملت تواقيع وأسماء آلاف الزوار الذين عبروا عن إعجابهم بالجناح، ووجهوا شكرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جهودها الكبيرة في عكس جماليات المملكة وسحر طبيعتها، وما تزخر به مناطقها من كنوز تراثية وأثرية تجسد هوية وحضارة المملكة عبر الحقب التاريخية المختلفة.

وكانت الأحرف التي بدأ بكتابتها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، أول ما كتب على هذه اللوحة، وتضمنت تعبيراً عن مشاعره تجاه الوطن والمواطنين، إذ كتب سموه : “جناح الهيئة يمثل بلادنا الجميلة وأهلها الكرماء، لذلك هو مميز ” .

تعليقات زوار الواحة لا زالت تجد لها مكاناً على اللوحة التي حملت كتابات الموطنين والمقيمين، والوفود الرسمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة، وفي مقدمتهم السفير الصيني، الذي حملت اللوحة توقيعه والتعبير عن إعجابه بما تحويه المملكة من مقومات طبيعية وسياحية تؤهلها لأن تكون وجهة جاذبة للسياح من دول العالم المختلفة.

من جانبه ترجم المواطن عادل المطيري انطباعه عن تميز الجناح بعبارة “شكراً سلمان”، رافعاً شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على جهود حكومته في المحافظة على التراث ودعم السياحة وتنميتها, فيما اكتفى المواطن أبو رحمة عساف بكتابة “جناح أكثر من رائع”، وكتب محمد فواز الأفغاني : ” إن جناح الهيئة قدم لنا المتعة والثقافة وعرفنا بمناطق المملكة الجميلة، مما يشكل لنا حافزاً لزيارة تلك المناطق الرائعة”، وأبدى المواطن ناصر الشبانة إعجابه بالجناح بكتابته : ” نتطلع للمزيد من خلال الجناح في المستقبل”، مضيفاً : “تعرفنا من خلال الواحة على ما تحويه بلادنا من جمال وسحر طبيعة جاذب”, في حين كتب مجدى الذيب “واحة السياحة والتراث (جناح الهيئة) رائع وأبدع القائمون عليه في استعراض المناطق السياحية بالتقنية الحديثة .

وشكلت جملة “شكراً لا تكفي للأمير سلطان بن سلمان” قاسماً مشتركاً في انطباعات زوار الواحة من الجنسين، ومن بين هؤلاء الطالبات : لينا الدويس، التي اختطت على لوحة “رأيك يهمنا” أن شكراً لا تكفي للأمير سلطان بن سلمان الذي أتاح لنا التعرف على مملكتنا الجميلة ورؤية مناطقها الرائعة”، إلى جانب الطالبات اللائي كتبن العبارة ذاتها مثل الطالبة البندري العمري، ونهى المطيري، ونوف القحطاني وكثير من التعليقات التي تزينت بها اللوحة عن انطباعات الزوار ورضاهم عن عروض واحة السياحة.

ونالت عبارة “أحبك يا وطن” مساحة كبيرة وترددت كثيراً على لوحة استطلاع الآراء، فبعد أن كتبت الطالبتان روابي المطيري، وأحلام، عبارة “أحبك يا وطن “، شكرتا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما تضمنه الجناح من تثقيف وتعريف بأجمل مناطق المملكة