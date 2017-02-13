فيما استحوذت على غالبية مقاعد ” التميز ” وزير التعليم يتوج ” تعليم جدة ” بجائزة التميز الإداري على مستوى المملكة

حققت الإدارة العامة للتعليم بجدة المركز الأول و جائزة وزارة التعليم للتميز عن فئة إدارات التعليم على مستوى المملكة في جائزة الوزارة للتميز في دورتها السابعة للعام الدراسي ١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ .

وتوج معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ادارة تعليم جدة ممثلة في مديرها العام الاستاذ عبدالله بن احمد الثقفي بالجائزة خلال الحفل الذي اقيم مساء امس الأحد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة التميز بحضور جمع غفير من مسئولي الوزارة ومديري التعليم والتربويين والاعلاميين من جميع مناطق المملكة .

كما كرم معالية ١٣ من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة حققوا درجة التميز في عدد من فئات الجائزة حيث حازت ادارة تعليم جدة على غالبية مقاعد الفوز بالجائزة .

من جانبه عبر المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي عن سعادته بتحقيق هذا التميز في كافة فئات الجائزة الذي يسجل باسم تعليم جدة كافة من قيادات تعليمية و ادارية ومعلمين ومعلمات وطلابا وطالبات وأولياء أمور .

ورفع الثقفي شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يقدمونه للعلم والتعليم في بلادنا ، كما قدم شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل ولسمو محافظ جدة ومعالي وزير التعليم على دعمهم واهتمامهم بالتعليم في محافظة جدة ، مؤكدا أن الحصول على هذه التميز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل و الانجازات والتجويد في الأداء والارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي لابنائنا وبناتنا