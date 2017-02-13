 قبول (200)متدربا بتقنية الباحة للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري 1437/1438 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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قبول (200)متدربا بتقنية الباحة للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري 1437/1438

قبول (200)متدربا بتقنية الباحة للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري 1437/1438
المناطق_عبد الرحمن سفر
أعتمد عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي  بمنطقة الباحة    مرعي بن سعد القرني ، قبول (200) متدرباً بتخصصات الكلية وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام 7143/1438هـ
 واوضح القرني أن الكلية قامت بتهيئة و استقبال للمتدربين المستجدين على مسرح الكلية من خلال فريق العمل بوكالة الكلية لخدمات المتدربين , حيث تم تعريفهم بنظام التدريب الذي تعمل به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ً. وتم شرح كافة لوائح وأنظمة الكلية وماذا يجب على المتدرب وماله من حقوق وما علية من واجبات .
    من جهة اخرى أوضح القرني أن المتدربين المستجدين سيلتحقون بركب التدرب في الكلية من خلال النظام الالكتروني بالبوابة الالكترونية المعتمدة بشكل أساسي على البلاك بورد (Black Board) وهو نظام معلومات لإدارة وتقنية التدريب ومتابعة المتدربين ومراقبة كفاءة العملية التدريبية في الكلية كما يتيح النظام فرص كبيرة للمتدربين في أن يتواصلوا مع المقرر التدريبي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره بالإضافة إلى التواصل مع مدرب المقرر وبقية المتدربين المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة. 

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