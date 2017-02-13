 أهالي شرورة يشيعون شهيد الواجب محمد الصيعري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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أهالي شرورة يشيعون شهيد الواجب محمد الصيعري

أهالي شرورة يشيعون شهيد الواجب محمد الصيعري
واس - شرورة

شيع أهالي محافظة شرورة، بعد صلاة عصر اليوم، جثمان شهيد الواجب الجندي محمد مبخوت الصيعري، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلون، محافظ شرورة إبراهيم آل عاطف وعدد من القيادات العسكرية، وجموع من الأهالي.
ونقل آل عاطف عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة نجران لذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي، مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

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