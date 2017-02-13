سمو أمير جازان يلتقي معالي الرئيس العام للهيئات 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والوفد المرافق له .

وتم خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل فرع الرئاسة بمنطقة جازان وسبل تعزيز العمل بما يحقق أهداف الرئاسة في خدمة أفراد المجتمع .

كما قدم معالي الرئيس العام للهيئة شرحـًا وافيـًا عن ملتقى ” حصين ” لتعزيز الأمن الفكري , والذي ينظمه فرع الرئاسة بالمنطقة وبدأت فعالياته اليوم , وعلى مدى خمسة أيام مشتملاً على العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية واللقاءات الحوارية والكلمات التوجيهية والبرامج المتخصصة ، معربـًا عن تقديره البالغ لسمو أمير منطقة جازان لما يحظى به فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان من رعاية ودعم وتوجيه من قبل سموه الكريم .

من جانبه أثنى سمو أمير منطقة جازان على الجهود المباركة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء رسالته السامية في خدمة المجتمع ، مبرزا الدور الهام لمتقى ” حصين ” لتعزيز الأمن الفكري والمساهمة في تحصين أفراد المجتمع من الانحرافات الفكرية وتعزيز المسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن، متمنيا التوفيق للمشاركين في الملتقى .

كما تسلم سمو أمير جازان في نهاية اللقاء التقرير السنوي عن إنجازات الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والكتاب الوثائقي من معالي الرئيس العام لهئية الامر بالمعروف.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان د. سعد بن مقرن المقرن ووكيل الامارة للحقوق محمد بن سعيد الحجري ووكيل الامارة للشؤون التنموية احمد بن عبدالله زعله ومدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان عبدالله بن محمد الشراحيلي .

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