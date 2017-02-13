الرئيس اليمني يصل الرياض لبحث تحرير الحديدة

قالت مصادر رئاسية يمنية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي وصل العاصمة السعودية الرياض بصورة مفاجئة مساء اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال مصدر في الرئاسة بقصر معاشيق في عدن وفقا لـ24 “إن الرئيس هادي غادر عدن إلى الرياض للقاء قادة التحالف العربي وبحث العمليات العسكرية في الحديدة”.

وأكد المصدر أن هادي سيبحث مع قادة التحالف العربي عملية تحرير مدينة الحديدة الساحلية.

وأعلن التحالف العربي الإثنين، مدينة الحديدة الساحلية منطقة عسكرية ودمر قوارب تهريب للحوثيين في البحر الأحمر.