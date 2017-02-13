 المجلس الاستشاري لشعبة النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الرياض يناقش استعدادات التوأمة مع مكتب الروابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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المجلس الاستشاري لشعبة النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الرياض يناقش استعدادات التوأمة مع مكتب الروابي

المجلس الاستشاري لشعبة النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الرياض يناقش استعدادات التوأمة مع مكتب الروابي
المناطق - الرياض - عادل الزهراني
عقد المجلس الاستشاري لشعبة النشاط الطلابي في مكتب التعليم بشرق الرياض صباح اليوم الاثنين ١٤٣٨/٥/١٦هـ لقاءه الأول بحضور مشرف النشاط الطلابي  الأستاذ عبدالرحمن الزهراني ومشرفي النشاط الطلابي بمكتب التعليم بالروابي الأستاذ سلمان العصيمي  والأستاذ حمود الجديع وأعضاء المجلس من رواد النشاط الطلابي بمكتب الشرق الأستاذ عبدالعزيز العبداللطيف والأستاذ عبدالرحمن الشايع والأستاذ خالد الحسون والأستاذ عبيد الشمري والأستاذ صالح النصار والأستاذ عبدالله العنزي والأستاذ مصطفى جمال حيث تبلور اللقاء على عدة محاور لمشروع التوأمة مع مكتب التعليم بالروابي حيث تم تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والآلية والخطة الزمنية للمشروع كما تم توزيع اللجان المنظمة وتحديد مهامها وكذلك الإعداد والتجهيز لحفل التدشين وفقرات الحفل والتأكيد على التغطية الإعلامية للمشروع وتوثيق البرامج  والدورات التدريبية والزيارات والمعارض المقامة ضمن المشروع.

يذكر أن المشروع يأتي بهدف تحقيق مبادئ التعاون وتبادل الخبرات وتكوين الفرق الإنتاجية والسعي للوصول إلى الريادة في مجالات النشاط المختلفة على مستوى إدارة تعليم الرياض وبرعاية من مدارس آفاق التربية الأهلية.

واختتم اللقاء بشكر الجميع على جهودهم المبذولة وتفاعلهم الرائع وطرحهم المتميز .

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