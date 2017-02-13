امطار غزيرة على الباحة 

شهدت منطقة الباحة اليوم امطار من متوسطه الى غزيره على مدينة الباحه ومراكزها و محافظة بلجرشي والمراكز التابعه لها ومحافظة المندق والمراكز التابعه لها ومحافظة القرى والمراكز التابعه لها ومحافظة بني حسن محافظة العقيق والمراكز التابعه لها ومحافظة المخواه ومركز الجوه التابع لها مركز الشعراء التابع لمحافظة قلوه محافظة الحجره

واوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس الغامدي بانه نتج عن ذلك ثمان حوادث مروريه مابين تصادم وانقلاب لعدد من المركبات وتم مباشرتها من قبل الدفاع المدني واخراج المحتجزين ونقلهم بواسطة الهلال الاحمر ولم يسجل ولله الحمد اي وفيات

وأهاب الدفاع المدني بالاخوه المواطنين والمقيمين الي توخي الحذر اثناء القياده وتجنب وقوع الحوادث لاسمح الله نظرا لتدني مستوى الرؤيه بسبب كثافة الضباب الذي تشهده منطقة الباحه منذ الصباح مع استمرارية هطول الامطار حتى هذه اللحظه ولازالت مراكز و وحدات الدفاع المدني على اهب الاستعداد للتعامل مع اي بلاغ يردها

من جهته حذر متحدث هيئة الهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، من تدني مستوى الرؤية بسبب كثافة الضباب الذي تشهده طرقات الباحة منذ الصباح، وطالب بتوخي الحذر اثناء القيادة لتجنب وقوع الحوادث لا سمح الله.

مشيرا بان المراكز الإسعافية في المنطقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي بلاغ يردها خاصة الحوادث التي تتزامن مع هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.